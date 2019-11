Gdzie ekolodzy i KE?! Niemcy wystrzelili 18 morświnów w powietrze!

Anonim 25.11.19 11:51

Proszę bardzo. Gdy w Niemczech strzelano do dzików, protestów nie było. A co u nas. Nawet gdy Trzaskowski odstrzał nakazał cisza. Gdy ścinano u nas drzewa tragedia, a gdy to samo robiono w Niemczech cisza. To samo z elektrowniami. U nas protesty. W Niemczech elektrownie na węgiel brunatny bardziej szkodliwe emitują więcej zanieczyszczeń niż Polskie i co, jak to co, cisza. Itd, it.......

