Gdańsk: Wysiedlono 40 rodzin by zrobić miejsce na muzeum Grassa

Problem w tym, że Grass został w 1944 roku powołany do Waffen-SS. Jak sam później mówił, nie szedł do tej formacji dobrowolnie. Walczył i został w kwietniu 1945 ranny, potem trafił do niewoli. Jedynie wcześniej, w roku 1942, zgłosił się dobrowolnie do Wehrmachtu; nie został wprawdzie przyjęty, a to ze względu na zbyt młody wiek. Jak później tłumaczył, chciał, aby wojsko uwolniło go od wpływów rodzinnych.