Gdańsk. Symbol tożsamości Polaków w rękach dewelopera. Magazyn Śledczy Anity Gargas

Dlaczego pomorski konserwator wstrzymał prace na terenie bazyliki? Kto dopuścił do wywiezienia fragmentów kamiennej podłogi i szczątków ludzkich na wysypisko śmieci? Jak doszło do korzystnych dla dewelopera zmian na terenie wpisanym do rejestru zabytków? Kto doprowadził do wybuchu pożaru w przedwojennych zabudowaniach na terenie Gedanii? Jaki interes mają władze Gdańska w tym, by atakować podległego ministrowi kultury konserwatora za blokowanie miejskich inwestycji?