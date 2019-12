Gdańsk: Dziwne zniżki. Zamiast Lotosu - firma, która kupiła stacje Lukoil i jest powiązana z Nord Stream 2

W artykule czytamy, że państwowa spółka przekonuje, że jest zainteresowana współpracą z ratuszem Aleksandry Dulkiewicz. Warunkiem jest jednak usunięcie z oferty konkurencyjnch podmiotów. Magistrat twierdzi jednak, że propozycję do Lotosu przesłał. Tymczasem cytowany przez radiogdansk.pl rzecznik prasowy Grupy LOTOS informuje:

„Takie zaproszenie powinno trafić do zarządu Grupy LOTOS albo do spółki córki LOTOS Paliwa. Nie mamy oferty urzędników w naszej ewidencji. Jesteśmy poważną spółką skarbu państwa, do której zapytania trzeba kierować drogą oficjalną, ale nie e-mailem. Wysyłka więc musiała być pełna luk, jak gdański Budżet Obywatelski”.