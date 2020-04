,,Gazeta Wyborcza'' żali się na brak rządowych zleceń

MT(1) 8.4.20 9:04

He, he, he, Gazeto Wyborcza, więc podłączeni jesteście od dłuższego już czasu do zupełnie niesprawnego respiratora. I to własne życzenie.



A swoją drogą, dowiaduję się od was, że tak mało ludzi już was czyta. Może ci, którzy was czytają niech od teraz kupują po dwa czy nawet trzy egzemplarze waszej gazety za każdym razem.



Świat takiej schizofrenii sami tworzycie od lat. Pora by się skończył.