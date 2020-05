,,Gazeta Polska'': Matka Trzaskowskiego współpracowała z SB

ciężko być POplatfusem 22.5.20 9:54

czekam na głosy oburzenia w GW, TVN, Soku z Buraka, czerwonej POsoki partyjnej - nu a jakby to był kandydat konserwatywny, prześwietlany przez kundli śledczych wielokrotnie i wielopoziomowo, to byłby to objaw demokracji i wolności słowa, tajemnicy dziennikarskiej, kandydat nie powinien nic mieć do ukrycia i mieć "twardą tupę"