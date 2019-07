Gazeta Polska doprecyzowuje. Nowe naklejki

Franek 24.7.19 11:22

Sakiewicz przekonuje: „…Ale to nie oznacza, że można w imię obłędnej ideologii narzucać poglądy ludziom…”

Wygląda na to, że znowu wierzący rezerwują sobie przywileje. Tyle co wiem to każdy wierzący chętnie namawia innych do swojej ideologii (wiary). Np. nieważne ile razy przy drzwiach powiesz do ś. Jehowy,

„nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany”, to i tak znowu przyjdą.

Dlaczego ja muszę znosić wierzących ideologię wciskaną mi w gardło, a wierzący nie znosi pokojowego przemarszu ulicami?

Czy Sakiewicz będzie nam dyktować co jest obłędną ideologią a co nie?

W przeszłości już mieliśmy takich mądralów (dyktatorów), którzy sami ustalali kto jest dewiantem i odpowiednio ich ‘leczyli’ ( np. Hitler ich palił). Więcej takich wszechwiedzących już nie potrzebujemy.