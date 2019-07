Gawłowski z celi... na listę PO!!!

Alojzy Cedzidło 30.7.19 11:22

Jak to jest w tej PO . Sędzia coś nawali albo podwali , machną ręką, Gawłowski ma sprawę za pól miliona kaucji , na posła ,. Amber Goldy i podobne historie cisza.. Ale jak jaki Misiewicz jakieś jaja , jakie nie piszą , pewno nie strusie., zmajstruje ...Oooooooooo ... To już cały świat o tym powinien a nawet musi wiedzieć . A Bruksela w szczególności. Her Timmermans natychmiast interweniuje w Wiośnie. O Smoleńsku nie wspomnę .... Eeee , co tam , niech se Ruski wyjaśniają ........