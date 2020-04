Gadowski: stan wyjątkowy to odszkodowania dla zagranicznych firm. Czy o to chodzi opozycji?

Realista 3.4.20 12:01

To byłyby odszkodowania również dla polskich przedsiębiorców, których jest nieporównanie więcej niż zagranicznych.



Ale to miłe, że Fronda w końcu szczerze napisała czemu PIS nie ogłasza formalnie stanu nadzwyczajnego, mimo że de facto stan nadzwyczajny już dawno mamy. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi kasę.



Polski pod rządami PIS nie stać na wypłatę odszkodowań. Może trzeba było oszczędzać te dziesiątki miliardów złotych i nie wydawać ich na kupowanie wyborczych głosów?