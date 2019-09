Gadowski miażdży PR-owe sztuczki Schetyny z Kidawą-Błońską

"To co mnie martwi najbardziej w naszej kochanej Polsce jest fakt, że nikt za nic nie odpowiada. Jeżeli została wadliwie zainstalowana instalacja, to ktoś, kto to odbierał powinien za to odpowiadać. Ktoś to odbierał, ktoś wykonywał próbę. My nie wiemy kto to jest. Nie wiemy kto zaczynał przetarg, kto prowadził taki przetarg, kto wybrał taką ofertę"-wyliczał publicysta. Jak zwrócił uwagę Gadowski, najważniejsze jest to, że zatruta została cała rzeka i mówi się, że mamy do czynienia z większą katastrofą niż katastrofa wenezuelska.