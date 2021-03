Fundusz Odbudowy. Rzecznik rządu: Głosowanie przeciwko będzie głosowaniem przeciwko interesom Polski

„Fundusz Odbudowy to ogromna szansa dla całej Europy i dla Polski” – podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie na antenie TVN24.

Pytany o różnicę zdań w obozie Zjednoczonej Prawicy przyznał, że Porozumienie zdecydowanie go popiera, zaś Solidarna Polska ma co do niego wątpliwości.

Jak zaznaczył rzecznik:

„Oczekiwanie co do głosowania «za» będzie, natomiast inną kwestią jest to, czy będzie to elementem jakiejś warunkowości w koalicji. Uważamy, że głosowanie przeciwko będzie głosowaniem przeciwko ważnym interesom gospodarczym Polski”.

Dodał, że Zjednoczona Prawica oczekuje, że każdy z klubu Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za projektem.

dam/PAP,Fronda.pl