Fundusz Odbudowy. PO próbuje ratować twarz i rzutem na taśmę proponuje ,,ustawę gwarancyjną''

Dzisiaj odbywa się w Sejmie głosowanie w sprawie ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, po tym jak Krajowy Plan Odbudowy został przesłany do Komisji Europejskiej.

We wtorek po południu, na dodatkowym posiedzeniu, Sejm zajmie się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy. Być może uda się dzisiaj uchwalić tę ustawę. Konwent Seniorów zdecydował w ubiegły czwartek, że w głosowaniu nad ustawą obowiązywać ma zwykła większość.

Podstawą wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który Polska przesłała wczoraj do Komisji Europejskiej. Polska otrzyma do dyspozycji około 58 mld euro.

W sprawie "za" głosować będą PiS, Porozumienie, Lewica, Polska 2050 oraz PSL. Przeciwko na pewno zagłosują Solidarna Polska oraz Konfederacja.

Nie jest jasne stanowisko w tej sprawie Platformy Obywatelskiej. PO złożyła bowiem wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu o 14 dni. Nie wiadomo, jak zachowa się PO w przypadku, gdyby do głosowania jednak dzisiaj doszło.

Poczynania Borysa Budki skrytykował w tej kwestii były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

- (...) wszystko idzie w złą stronę. Przede wszystkim to, co widzimy, to jest dekompozycja partii opozycyjnych, środowisk opozycyjnych, klubów parlamentarnych w Sejmie i poza Sejmem - stwierdził Schetyna - więcej czytaj tutaj.

Teraz Platforma Obywatelska zaprezentowała pomysł powołania "ustawy gwarancyjnej".

❗Środki z UE muszą być wydane UCZCIWIE 🇵🇱🇪🇺



Przedstawiamy 👉#UstawaGwarancyjna👈



Te pieniądze należą do Polek i Polaków, a nie do PiS❗ pic.twitter.com/fMvu03TJOz

jkg/twitter