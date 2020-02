Fundacji marszałka Grodzkiego na cenzurowanym w PO!

Urszula 3.2.20 12:49

Wszelkie wpłaty i wypłaty na jakąkolwiek działalność muszą być znane opinii publicznej. Jeśli ktoś pobrał nienależną kasę czyli wyłudził powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez względu na to kim jest i do jakiej partii należy.

Czekamy na reakcję rządu i odpowiednich organów w związku z wyłudzeniem przez byłego marszałka senatu 400 000 złotych.