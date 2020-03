George Friedman: Polska będzie potęgą w regionie!

Przejechany przez Biedronia na Pasach Ciężarny Gej 16.3.20 17:06

To jest prawdopodobne, że Polska będzie potęgą. Oczywiście, wszyscy antypolscy, wulgarni i zgorzkniali narzekacze-ateiści nadal będą szukać dziury w całym, przy wtórze lewackich mediów, ale to niczego nie zmieni.

Do lewactwa dołączył, jak wiadomo, Tygodnik Powszechny. Cóż, bliżej żydom z Tygodnika do żydów z Polityki, Newsweeka i Wyborczej, niż do Polaków. Lada dzień, a zaakceptują koszernego wieprza - Urbana. Czegóż to się nie robi, by dowalić Polakom...

Ale to nic nowego.