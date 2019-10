Frekwencja w wyborach. Będzie rekord?

- Na podstawie danych otrzymanych od 25 420 obwodów komisji wyborczych informuję, że w wyborach do Sejmu i Senatu do Rzeczpospolitej Polskiej, według stanu na godz. 12, wydano 5 359 654 kart do głosowania osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych w tych wyborach - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz.