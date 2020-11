Frasyniuk wzywa Lempart do dokończenia ,,rewolucji’’

Władysław Frasyniuk skomentował na łamach „Newsweeka” obecną sytuację Strajku Kobiet. Przekonuje, że jeśli w ciągu 10 dni Marta Lempart nie zbuduje organizacji, skończy się to ,,sp****ą rewolucją’’.

- „Jeśli w ciągu dziesięciu dni Marta Lempart nie zbuduje przywództwa i organizacji, to możemy zacząć pisać kolejną historię, jak żeśmy spierdolili tę rewolucję – żeby użyć właściwego języka – mówi W.Frasyniuk w moim tekście o tym, dokąd zmierza M.Lempar” – napisała na Twitterze Renata Grochal, zachęcając do swojego nowego tekstu w „Newsweeku”.

O tym, że w Polsce trwa rewolucja, przekonywała w weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej” Klementyna Suchanow. Co ta rewolucja niesie?

- „Sprzeciw wobec autorytarnych rządów. To, co robimy w Polsce, pomoże dziewczynom w Brazylii. To, co dzieje się w USA, pomoże nam” – mówiła jedna z liderek Strajku Kobiet dodając, że nie zamierzają rozmawiać z władzami, bo oczekują dymisji rządu.

