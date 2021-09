Francuski europoseł o kryzysie migracyjnym: Polska jest wiarygodniejsza od Macrona

Francuski eurodeputowany Gilles Lebreton odniósł się w mediach społecznościowych do kryzysu migracyjnego sprowokowanego na wschodniej granicy Unii Europejskiej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Podkreślił, że Polska jest bardziej wiarygodna w kwestii ochrony przed napływem migrantów niż francuski prezydent Emmanuel Macron.

Przywódcy państw zachodnich wyciągnęli wnioski ze swoich katastrofalnych decyzji z 2015 roku i zapewniają, że będą chronić Europę przed kolejnym napływem migrantów z Bliskiego Wschodu. Wśród nich jest prezydent Francji Emmanuel Macron, który stanowczo oświadczył, że należy „chronić się przed znaczącymi przepływami migracyjnymi”.

Europoseł Gilles Lebreton w kwestii ochrony Europy przed napływem migrantów bardziej wierzy jednak Polsce niż swojemu prezydentowi.

- „Polska jest bardziej wiarygodna niż Macron w bronieniu nas przed nadchodzącą afgańską falą migracyjną: próbuje ją zablokować na granicy białoruskiej! Brawo!”

- napisał francuski polityk na Twitterze.

Masowe przyjmowanie migrantów z Bliskiego Wschodu doprowadziło do poważnego kryzysu we Francji, a mieszkańcy tego kraju czują się coraz mniej bezpiecznie. Gwałtownie wzrósł problem z przestępczością zorganizowaną, a mieszkańcy zamieszkałych przez muzułmanów przedmiejskich dzielnic we Francji, jak mówił kilka miesięcy temu szef serwisu politycznego radia France Info Jean-Jerome Bertolus, „atakują wszystko, co jest autorytetem, ich celem są wszystkie formy instytucjonalne państwa”. Z tego powodu w kwietniu grupa francuskich generałów apelowała do prezydenta o podjęcie zdecydowanych działań przestrzegając, że Francji grozi wybuch wojny domowej i „rozkład ojczyzny”.

kak/Twitter, Tysol.pl, Fronda.pl