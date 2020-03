Francuska panika w Lourdes. Koronawirus w tle. Zamknięto baseny z uzdrawiającą wodą

T 3.3.20 11:07

Ten wirus to dopust Boży. Czy ludzkość nie zasługuje? Naprawdę? Poczytajmy rozmaite ostrzeżenia dla Świata w objawieniach Matki Bożej.



Choroby i śmierć przyszły na świat przez grzech. Im więcej grzechu tym więcej chorób, wojen, śmierci.



Oczywiście mało dziś kto w to wierzy, bo dziś wiara ma wymiary w skali "nano".



Kiedyś jak były zarazy to ludzkość się nawracała, a dziś nic to nie daje. Więc spodziewajcie się dużo gorszych rzeczy, duuuużo gorszych. Patrz Apokalipsa.