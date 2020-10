Francja. Zamknięto największy meczet w kraju

- Według francuskich władz meczet jest centrum „radykalnego ruchu islamistycznego”, który poprzez przekazywanie różnych uwag przyczynił się do brutalnego zabójstwa nauczyciela Samuela Paty'ego 16 października – czytamy na portalu TVP Info.

Pięć dni po brutalnym zabójstwie nauczyciela w podparyskiej miejscowości Conflans-Sainte-Honorine szef francuskiego MSW Gerald Darmanin ogłosił właśnie zamknięciena pół roku największego meczetu we Francji. Jest to Wielki Meczet w Pantin w departamencie Sekwana-Saint-Denis w regionie paryskim.

Dekret o zamknięciu wraz z uzasadnieniem został wywieszony przed wejściem do obiektu. Zawiera on trzy strony, które stanowią akt oskarżenia szefowa stowarzyszenia zarządzającego stroną internetową meczetu, M’hammedowi Henniche. Oskarżony jest także miejscowy imam oraz kilku wiernych spośród 1,3 tys. odwiedzających to miejsce.

mp/pap/tvp info