Francja: Premier Morawiecki spotkał się z Emmanuelem Macronem

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się już w Paryżu z prezydentem Francji. Emmanuel Macron na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego powiedział: „Będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią”.

Tematem rozmów w trakcie wizyty polskiego premiera we Francji ma być współpraca gospodarcza oraz walka z koronawirusem. Na początku wizyty Mateusz Morawiecki złożył jednak kwiaty pod płytą Solidarności w Paryżu.

W trakcie powitania przez prezydenta Francji polski premier zaznaczył, że dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż wtedy, gdy doszło do poprzedniego spotkania obu polityków. Podkreślił, że teraz najważniejsze zadania i temat rozmów z prezydentem Fraccji to współpraca z KE oraz przynaglenie firm do płynnego dostarczania szczepionek.

„Wiemy, że kryzys jest poważny, ale są przed nami są perspektywy jego rozwiązania. Razem będziemy silniejsi”

- mówił Macron.

Polski premier podkreślał:

„Chcę też poruszyć kilka tematów bilateralnych, ale też ważnych dla całej UE- współpraca w zakresie przemysłu, energetyki, klimatu, ale też inwestycje w infrastrukturę cyfrową - to także obszar, w którym jest pole do współpracy z biznesem francuskim”.

Dodawał również:

„Cieszę się też, że w takich fundamentalnych obszarach, jak geopolityka, współpraca w dziedzinie obronności energetycznej, Polska i Francja dzielą coraz wiecej wspólnych programów, tematów, na czele z Funduszem Odbudowy”.

Premier @MorawieckiM w #Paryż: Cieszę się też, że w takich fundamentalnych obszarach, jak geopolityka, współpraca w dziedzinie obronności energetycznej, Polska i Francja dzielą coraz wiecej wspólnych programów, tematów, na czele z Funduszem Odbudowy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 17, 2021

Premier @MorawieckiM w #Paryż: Chcę też poruszyć kilka tematów bilateralnych, ale też ważnych dla całej UE- współpraca w zakresie przemysłu, energetyki, klimatu, ale też inwestycje w infrastrukturę cyfrową - to także obszar, w którym jest pole do współpracy z biznesem francuskim. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 17, 2021

dam/PAP,IAR,TVP.Info