Francja: ogromne protesty przeciwko paszportom szczepionkowym

We Francji mają miejsce protesty przeciwko wprowadzeniu paszportów szczepionkowych. W protestach biorą udział tysiące osób. W Paryżu, Marsylii i Lyonie doszło do potyczek protestantów z policją, która użyła wobec nich gazu łzawiącego. Podobne incydenty mają miejsce we Włoszech.

We Francji przed wejściem do miejsc kultury lub rekreacji trzeba będzie okazać dokument potwierdzający zaszczepienie lub negatywny wynik testu na covid.

We Francji obowiązkowe są ponadto szczepienia dla pracowników służby zdrowia oraz tych zawodów, które mają kontakt z grupami ryzyka.

Ponadto od sierpnia certyfikatem szczepionkowym trzeba się będzie legitymować także przed wejściem do restauracji lub podróżą pociągiem dalekobieżnym.

Zdaniem protestujących wprowadzenie paszportów sanitarnych to "dyskryminacja" oraz "błąd polityczny Macrona".

W Paryżu starcia z policją miały miejsce w pobliżu dworca Saint-Lazare. Policjanci na motocyklach użyli gazu łzawiącego wobec demonstrantów. Ci zaś próbowali zepchnąć funkcjonariuszy z motorów.

W stolicy Francji odbyły się trzy marsze, w których udział wzięło kilka tysięcy osób. Jeden z marszów był organizowany przez Żółte Kamizelki (ruch oporu wobec prezydenta Emmanuela Macrona), w organizacji drugiego brał z kolei jeden z liderów francuskiej skrajnej prawicy Florian Philippot. Philippot to były bliski współpracownik Marine Le Pen.

Poza Paryżem do demonstracji doszło w ponad stu miastach w całym kraju.

Uczestnicy protestów skandowali hasła takie jak "wolność", "moje zdrowie jest prywatne" lub "wirus to Macron".

W Marsylii demonstranci zaatakowali dziennikarzy i ekipę telewizyjną, a w Montpellier dziennikarza.

Przy tym według sondaży decyzję Macrona o wprowadzeniu paszportów szcepionkowych popiera 76 proc. Francuzów.

