Francja. Dziennikarz zdziwiony: To w Polsce 1 stycznia nie palą samochodów?

Ostatniego dnia starego roku oraz przez pierwsze sześć godzin Nowego Roku doszło do 1246 pożarów, w których zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych, na drogach doszło do 39 wypadków, w których zginęło sześć osób; poszkodowanych zostało 41 osób i zatrzymano 96 nietrzeźwych kierowców! Policja poinformowała także że do północy w Sylwestra doszło do 14 tys. 554 interwencji...



to nie francja ani niemcy! to policyjne podsumowanie "sylwestra" w Polsce...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha