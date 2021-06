Franciszek odwiedzi Węgry i nie spotka się z Orbanem? Trwają negocjacje

W połowie września papież Franciszek ma odwiedzić Węgry i wziąć udział w zamknięciu Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. Jak donosi National Catholic Register, ojciec święty w stolicy Węgier spędzi zaledwie kilka godzin i nie planuje spotkania z władzami.

Plany papieża ujawnił watykanista Edward Pentin. Przekonuje on, że papież zdecydował się uczestniczyć w zamknięciu Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie, jednak nie planuje spotkać się z premierem Viktorem Orbanem ani z prezydentem Janosem Aderem.

- „Teraz we wrześniu będę musiał udać się na Węgry na Mszę św. kończącą Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Nie będzie to wizyta w kraju, ale Msza św. Ale Budapeszt znajduje się dwie godziny jazdy od Bratysławy: dlaczego więc nie odwiedzić Słowaków? Nie wiem… I tak to się zaczyna”

- mówił ojciec święty w marcu, kiedy wracał z pielgrzymki do Iraku.

NCR informuje, że papież zrealizuje swoje plany i po kilkugodzinnej wizycie w Budapeszcie uda się na trzydniową pielgrzymkę apostolską na Słowację.

Papież spędzi na Węgrzech zaledwie kilka godzin, a jego wizyta będzie miała charakter wyłącznie duszpasterski. Według doniesień NCR Budapeszt podejmuje jednak zabiegi dyplomatyczne, aby mimo to spotkał się z premierem Orbanem. W tej sprawie do Rzymu miał polecieć prymas Węgier kard. Peter Erdo. Władze miały też zaproponować papieżowi spotkanie z opozycją.

kak/Stacja7.pl