Franciszek: Nie wolno wchodzić w dialog z diabłem!

„Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni przypomina nam, że życie chrześcijanina, idącego śladami Pana, jest walką ze złym duchem. Ukazuje nam, że Jezus dobrowolnie stawił czoła Kusicielowi i go pokonał, a jednocześnie przypomina nam, że diabeł może poprzez pokusy oddziaływać także na nas – podkreślił Papież. – Musimy być świadomi obecności tego przebiegłego wroga, zainteresowanego naszym wiecznym potępieniem, naszą porażką i przygotować się do obrony przed nim i do zwalczania go. Łaska Boża zapewnia nam, przez wiarę, modlitwę i pokutę, zwycięstwo nad nieprzyjacielem.“

Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus nigdy nie wchodzi w dialog z diabłem. Wypędza go z opętanych, potępia lub odsłania złe skutki jego działania. Jezus na pustyni odpowiada Kusicielowi Słowem Bożym, poprzez trzy fragmenty Pisma Świętego. To jest jasne wskazanie dla każdego z nas. Nigdy nie wchodzi się w dialog z diabłem.

Papież zaznaczył, że w okresie Wielkiego Postu Duch Święty pobudza również nas, abyśmy, jak Jezus, wyszli na pustynię. Nie chodzi tu o miejsce fizyczne, ale o wymiar egzystencjalny, o przyjęcie postawy milczenia pozwalającej wsłuchać się w Boga. To prowadzi do prawdziwego nawrócenia. „Nie bójmy się pustyni, szukajmy bardziej okazji do modlitwy, milczenia, do wejścia w siebie. Nie bójmy się” – zachęcał Ojciec Święty.



Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan/vaticannews.va