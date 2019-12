Franciszek jednoznacznie odrzuca tytuł ,,współodkupicielka''. To ,,głupota'' - mówi

katolik 14.12.19 13:12

Za pontyfikatu obecnego Biskupa Rzymu jak sam się określił, po wybraniu na Stolicę Apostolską, Papież Franciszek, daleki jestem by moc oceniać Jego działania jako osoba subiektywna, cywilna, świecka, ale ponad 2000 lat chrześcijaństwa stworzyło tradycję, są Dogmaty, wiara ludu, i po tylu latach podważa się to co istotne, od encyklik Franciszka w której "rozwadnia" się doktrynalne oczywistości, po m.in. okaleczanie naszej chrześcijańskiej wiary, po przez dowolność sprawowania Najświętszej Eucharystii Mszy Świętej i pomijaniu wielu wezwań i modlitw które usunięto po Soborze Watykańskim II jak i odwróceniu się kapłana sprawującego Mszę Święta tyłem do Tabernakulum, Matka Boża jest wzywana w wielu litaniach, modlitwach, na całym Świecie jako Współodkupcielka, komuś bardzo zależy na atakowaniu Kościoła Katolickiego i Wiary i tradycji.