Franciszek: Eucharystia jest chlebem grzeszników!

„Na zło reaguje większym dobrem. Na „nie” Judasza odpowiada „tak” miłosierdzia. On nie karze grzesznika, ale daje swoje życie za niego, płaci za niego. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, Jezus czyni to samo z nami: zna nas, wie, że jesteśmy grzesznikami, wie, że popełniamy wiele błędów, ale nie rezygnuje z łączenia swojego życia z naszym – podkreślił Papież. On wie, że jej potrzebujemy, bo Eucharystia nie jest nagrodą świętych, nie. Jest Chlebem grzeszników. Dlatego zachęca nas: „Nie bójcie się! Bierzcie i jedzcie”.“