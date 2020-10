Franciszek apeluje do Europy: Człowiek nie jest panem życia!

- „Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób. (…) Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych” – pisze papież Franciszek.

Watykan ogłosił treść listu, jaki papież Franciszek skierował do sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina z okazji 40. rocznicy powstania Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Unią Europejską i 50. rocznicy obecności Stolicy Apostolskiej jako stałego obserwatora przy Radzie Europy.

W liście tym Ojciec Święty pisze o swoim marzeniu, w którym Europa wraca do swoich korzeni i szanuje życie każdego człowieka, na każdym jego etapie, również tego niewidocznego, które dopiero pojawia się w łonie swojej matki:

- „Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób; Ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych” – pisze papież.

Franciszek przypomina o konieczności ochrony najsłabszych ludzi, zwłaszcza osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

kak/PAP