Radosław Fogiel: Prezydent Duda jest szczerym obrońcą polskiej rodziny

katolicka kretynizacja polski 10.6.20 15:15

PADalec zrealizował swoje plany! gdzie zatem jest:

– likwidacja NFZ

– ustawa frankowa

– emerytury bez podatku

– podniesienie kwoty wolnej od podatku do co najmniej 8 tys. złotych dla wszystkich obywateli

– równe dopłaty dla rolników

– niepodnoszenie podatków dla najlepiej zarabiających

– likwidacja VAT na ubranka dziecięce

– zakaz prywatyzacji Lasów Państwowych wpisany do konstytucji

– leki dla seniorów w jednej cenie



A do tej "karty rodziny" równie dobrze mógł wpisać ochronę przed murzynami czy Marsjanami bo jest to tak samo niezdefiniowany obszar jak LGBT. Taki worek, do którego można wrzucić każdego kto im się nie podoba.

A potem ten sam człowiek będzie twierdził, że jest prezydentem wszystkich polaków. Obrzydliwe.