Fogiel o sprawie Brejzy: Kierownictwo PO wiedziało, że coś jest na rzeczy

W PiSie panika i strach! stąd te nieudolne ataki na Brejzę! Boją się, bo nie wiedzą co jeszcze na nich mają dziennikarze od hejterki ''Emi". W normalnym demokratycznym kraju Ziobro pierwszy poszedłby do dymisji. No ale my mamy kaczokrację w Polsce i pan minister o "niczym" nie wiedział. Chyba tylko naiwne dziecko w to uwierzy albo bezmózgi PiSowiec...

