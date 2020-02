Fogiel o Jourovej: używa łomu do polityki

Piotr Nowak 9.2.20 12:17

Panie Lechu Wałęso, nick: Bolek, gdzie pan się podział ?! Milion nas Polaków przyjechało do Warszawy 8.02.2020 na pana wezwanie, a pan co ?! Rżniesz pan durnia, alboś pan stchórzył śmierdząco, zdradziłeś nas i nie pojawiłeś się przed TK ?! A przecież miałeś pan nas poprowadzić do SN i tak tąpnąć żeby Gersdorf i jej 59 fioletowych ludzików wyskakiwało z okien ! No panie Bolek – przecież dochodzi już do takich patologii, że ci sędziowie skazują pańskiego wnuczka – wnuczka PREZYDENTA na odsiadkę ?! Tak nie może być ! Sam pan widzisz, panie Bolek, że reforma jest konieczna – a pan tchórzysz !!! To był ostatni raz, kiedy pana, panie Bolek posłuchaliśmy !