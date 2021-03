Fogiel: Jarosław Kaczyński zaszczepił się przeciw Covid-19

„Prezes zgodnie z zapowiedziami czekał na termin, zapisał się i jest już kilka dni po pierwszej dawce szczepienia” – poinformował dziś wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

W rozmowie na antenie programu „Tłit” Wirtualnej Polski polityk poinformował, że prezes PiS czuje się dobrze po przyjęciu szczepionki. Nie podał jednak, jakim preparatem Jarosław Kaczyński został zaszczepiony.

Dlaczego wicepremier nie zaszczepił się przed kamerami? Fogiel stwierdził:

„Jeżeli chodzi o Jarosław Kaczyńskiego, to jest to związane z tym, jak on postrzega politykę. Na pewno uważał, że są lepsze osoby do promowania”.

dam/wp.pl,Fronda.pl