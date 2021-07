Financial Times: Uzyskanie 20 proc. poparcia to dla Tuska sufit

- Donald Tusk wraca z dobrze znanym wszystkim antypisem, z tą różnicą, że chce mu nadać głębszą rangę, bardziej fundamentalną, ba on zwalnia tych wszystkich walczących z PiS ze zrozumienia dlaczego to robią – pisze na portalu tysol.pl Jakub Pacan.

Odtąd Tusk stwierdza, że z nienawiści do PiS nie trzeba się nawet nikomu tłumaczyć, a tym bardziej z walki z PiSem. - Nie musicie się wstydzić tępego i totalnego antypisu, bo to walka z czystym złem, złem zachłannym i pożerającym – czytamy dalej.

Przejęcie władzy przez Tuska odbyło się w atmosferze nerwowości, kłótni wewnętrznych, urażonych ambicji Trzaskowskiego i Budki. Tusk tradycyjnie też zmarginalizował swoich konkurentów i gra tą samą karą – kto nie z nim, tego nie ma w PO.

Opisując tą sytuację na łamach „Financial Times” James Shotter, stwierdza, że przez Tuskiem stoi bardzo trudne zadanie.

- Poparcie dla partii spadło w ostatnich sondażach do zaledwie 16 proc., pozostawiając ją w tyle za Prawem i Sprawiedliwością oraz Polską 2050, nową centrową partią Szymona Holowni. - pisze Shotter.

Zwraca też uwagę, że obecnie z Platformą bardziej kojarzony jest Rafał Trzaskowski, reprezentujący młode pokolenie tego ugrupowania. Sam Tusk natomiast to pokolenie ustępujące.

- Myślę, że Tuskowi uda się sprowadzić Platformę Obywatelską z powrotem do ponad 20 proc. w sondażach i myślę, że stanie się to szybko, co da mu coś, na czym może się oprzeć – stwierdza Wojciech Szacki [Polityka Insight], którego cytuje Shotter.

- Ale myślę, że to nie wystarczy, by w sondażach wyprzedzić PiS. Myślę, że nad głową Tuska jest sufit. Polska zmieniła się od jego wyjazdu. Wiele osobo, albo nie podoba się to, co robiła Platforma Obywatelska, gdy była u władzy, a inni tego nie pamiętają – Szacki.

mp/ft.com/tysol.pl