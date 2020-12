Financial Times ma ,,obawy o wolność prasy'' po zakupie Polska Press przez PKN Orlen

- PKN Orlen, kontrolowana przez państwo rafineria w Polsce, poinformowała w poniedziałek, że kupuje lokalną grupę medialną Polska Press od niemieckiego Verlagsgruppe Passau, podsycając debatę na temat wolności prasy w kraju Europy Środkowej – czytamy na stronie portalu ft.com.

Wczoraj na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek napisał:

- Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej

Umowa od dawna jest przedmiotem dyskusji i jest wynikiem wieloletnich wezwań polityków rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) do „repolonizacji” polskich mediów prywatnych, w których, jak twierdzą, zagraniczne grupy mają zbyt duży wpływ – czytam dalej na portalu Financial Times.

Jest też odwołanie się do autorytetu polskiej opozycji:

- Jednak politycy opozycji stwierdzili, że umowa źle wróży niezależnemu dziennikarstwu, zwracając uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość już zredukowało państwowe media do klauzuli

Szkoda, że wiele mediów zachodnich nie miało takich obaw podczas okresu komuny, a później po zgermanizowaniu polskiej prasy przez koncerny niemieckie.

Poniżej kilka komentarzy internautów.

To strach czysto biznesowy dla niepoznaki podlewany tylko sosem z paranoi o powrocie PRL-u. Jutro w Onecie będzie tego dużo: "Zamach na wolność słowa!- echa publikacji zachodniej prasy (polskiego pióra)+komentarze przerażonych publicystów/polityków wirtualnie wożonych Onetowozem. https://t.co/cQM3EXSrQT — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) December 7, 2020

Could you imagine: 80% of the media in Poland have been run by German companies.

Until now.

75 years after 2nd WW Poles had been indoctrinated by theGerman vision of so-called free-press. — dysydentt (@dysydentt) December 7, 2020

There is democracy in the Polish media only when Hajdarowicz takes over newspapers, Dekan portals, and Lis is the head of TVP. Otherwise, it's an assault on freedom of speech, deep Russia, and the tragedy of Poseidon.

Ps.Translating someone else's tweet. — Marek (@KptMarek) December 8, 2020

Was freedom of the press when the Polish media was in German hands? — Zbigniew Kozlow (@ZbigniewKozlow) December 7, 2020

mp/ft.com/twitter