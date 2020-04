,,Financial Times'' atakuje Dudę i PiS. Współautor tekstu jest szefem think-tanku z politykami Platformy

„Financial Times” zaatakował Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenta Andrzeja Dudę. W tekście zatytułowanym „UE musi skończyć z szaleństwem wyborów Covid-19 w Polsce” autor usiłuje przekonać, że ktokolwiek zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce wygra, nie będzie miał wiarygodnego mandatu. Jak jednak informuje niezalezna.pl, choć autorem publikacji jest były dyrektor europejskiego oddziału Amnesty International John Dahlhuisen, w pisaniu pomógł mu Polak, Piotr Buras. Jest on szefem warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations, który obsadzony jest politykami związanymi z PO.

„Uległy prezydent, chcący zatwierdzić niekonstytucyjne posunięcia, to jest kluczowe dla sposobu rządzenia PiS. Urzędujący prezydent Andrzej Duda prowadzi w sondażach. Ale PiS obawia się, że słabo dofinansowana służba zdrowia załamie się, a cenę za to zapłaci Duda”.

Trudno się dziwić temu tekstowi jeśli mamy świadomość, że do jego powstania przyczynił się Piotr Buras, znany z niechęci do PiS dyrektor warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations. W radzie ECFR z kolei zasiadają osoby takie jak Marek Belka, Danuta Hübner, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski czy Andrzej Olechowski...