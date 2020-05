Film Latkowskiego. Minister Ziobro powołuje specjalny zespół śledczych

Realista 21.5.20 9:54

Prokuratura sie tym przecież zajmuje od 5 lat! Zero powinien powołać teraz specjalny zespół do zbadania zaniedbań prokuratury w tej sprawie i wyjaśnić czemu prokuratura nawet nie wnosiła o aresztowanie podejrzanych. I o tym powinien być ten film. Ale to by już uderzyło w Pis.



Jeśli chodzi o temat pedofilii to film nic nowego nie wnosi. To wszystko jest dramatyczne i skandaliczne, ale już było opisane.



Że też Zero nie zareagował podobnie po filmie Sekielskich, który akurat ujawnił nowe informacje. A no tak... bo tam trzeba by było wystąpić przeciw biskupowi kościoła katolickiego. Co za obłuda.