,,Festiwal obstrukcji parlamentarnej w Senacie trwa''. Grodzki zarządził przerwę do 27 maja

Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną dopiero 27 maja. Taką decyzję podjął marszałek Tomasz Grodzki.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk we wpisie na Twitterze poinformował:

„Marszałek Tomasz Grodzki na Konwencie zapowiedział zarządzenie przerwy w posiedzeniu Senatu do 27 maja, dopiero w tym dniu rozpatrzona zostanie ustawa ratyfikacyjna. Komisje prawdopodobnie 19 maja”.

Skomentował:

„Festiwal obstrukcji parlamentarnej w Senacie trwa. Polacy czekają na pomoc”.

Polityk PiS informował też, że marszałek Grodzki skierował ustawę do komisji senackich, które nadal się nie zebrały. Podkreślał, że uniemożliwia to poszerzenie porządku obrad o ten punkt. Marszałek Senatu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” w poniedziałek przyznał, że Senat ma zamiar zgłosić poprawki do ustawy. Stwierdzał, że Senat na rozpatrzenie ustawy ma 30 dni.

