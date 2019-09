Feministki odleciały w kosmos: Kilka słów na temat losu kobiet i krów

Polak Patriota 22.9.19 9:45

Przemoc wobec zwierząt, to najgorsze co może być. Te zwierzęta żyją, czują, kochają, my też jesteśmy zwierzętami. Pamiętajcie o tym.



A zlepek komórek który nawet jeszcze nie wykształcił układu nerwowego nie czuje, nie myśli.



A jak wam przeszkadza aborcja, to adoptujcie dzieci ze schronisk, wspierajcie nastolatki w ciąży, by nie chciały się abortować, pomagajcie samotnym matkom, zamiast biadolić.



ps. ostatnio wasz idol i bóg Jedraś i jego przyjaciele zwolnili z biur kobiety które nie miały mężów, a mimo to poświęciły się i adotpowały dzieci. Widocznie dla was los samotnych matek jest obojętny, rażą was one.