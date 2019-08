Feministka Płatek nawołuje do protestu przeciw abp. Jędraszewskiemu. ,,Zachęca do mordu''

Durczykiewicz 6.8.19 11:32

Wysłuchałam homilii arcybiskupa i jedyne słowa, które powiedział to to, żeby bronić się przed zarazą LGBT, więc szanownej pani się coś chyba śni o nawoływaniu do mordu. Może i by pani chciała by katoliccy duchowni nawoływali do agresji, bo wtedy mielibyście prawdziwy powód do bluzgów na Kościół...i o jakiej równości pani gada...równości między homoseksualistami a hetero?? Gdyby ci pierwsi zachowywaliby się normalnie to w ogóle by nie było problemu, ale jeśli środowiska LGBT atakują wartości chrześcijańskie i narzucają swoje chore myślenie całej Polsce to naszym obowiązkiem jest powiedzieć "spadajcie na drzewo" ...