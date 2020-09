Federacja Młodych Socjaldemokratów też popiera PiS w sprawie „Piątki dla Zwierząt”

Nowy projekt ustawy PiS „Piątka dla zwierząt” podobnie jak ostatnim razem zaczął wywoływać mocne i skrajne emocje w wielu środowiskach. Co zaskakujące środowiska lewicowe w większości ten projekt popierają. Pozytywnie o działaniach prezesa PiS w tym względzie wypowiedziały się już nawet zagorzałe przeciwniczki PiS jak europosłanka Sylwia Spurek i reżyser Agnieszka Hollad.

Do wspierających ten projekt autorstwa Forum Młodych PiS dołącza też Federacja Młodych Socjaldemokratów.

W piśmie FMS, które zostało wysłane do wszystkich posłów czytamy:

- Piszemy do Was ten list, albowiem uważamy, że jest to sprawa najwyższej wagi. Zwierzęta futerkowe są w Polsce od lat traktowane w sposób absolutnie niehumanitarny, okrutny, dziki i obrzydliwy. Aktywiści, ekolodzy i eksperci donosili i donoszą o ich cierpieniu nieustannie

A także:

- Waszym obowiązkiem jest stać na straży ochrony środowiska, a zatem i zwierząt

Oraz:

- Mimo niezgody obywateli, temat ten jest dla polityków trudny, gdyż lobby futrzarskie jest w Polsce silne. Jednak kiedy w kraju dzieje się krzywda, czy to ludziom, czy zwierzętom, obowiązkiem deputowanych jest działanie w słusznym celu. Tym celem nie są pieniądze i układy biznesowe, tym celem nie jest zarobek właścicieli hodowli, tym celem nie jest utrzymanie nieludzkich i barbarzyńskich praktyk w mocy

Działacze FMS podkreślają:

- W tym liście otwartym zwracamy się do Was, abyście podjęli słuszną decyzję, motywowaną moralnością i odpowiedzialnością za państwo, ludzi, i zwierzęta je zamieszkujące. I kiedy przyjdzie do głosowania nad ustawą zakazującą hodowli zwierząt futerkowych i cyrkowych, zagłosujcie za, a nie przeciw. To Wasz obowiązek

mp/pap