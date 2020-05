‘FAZ’ atakuje premiera Morawieckiego: Pogarsza stosunki z UE

katolicka kretynizacja polski 11.5.20 19:01

Mentalnie jesteśmy bardziej Wschodem niż Zachodem Teraz jesteśmy pod butem Kałczyńskiego. Robi właściwie co chce. Tak jak Putin w Rosji, czy Łukaszenko na Białorusi. Dziwne jest tylko to, że Kałczyński nie jest ani premierem ani prezydentem, a rządzi, przysługuje mu ochrona, rządowy transport, czy przywileje! Tamci zachowują chociaż pozory demokracji a żolborski mały wieprzek ma to gdzieś i śmieje się ludziom w twarz ,swoim wykrzywionym ryjem szczerząc zęby przeżarte próchnicą!