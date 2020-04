FalaŻycia - mocna odpowiedź dla feministek. Dołącz do akcji!

Gdy miał 8 tygodni, lekarz powiedział "Martwy płód, serce nie bije. Wieczorem zabieg. W ogóle to ma pani dwoje dzieci. Po co pani trzecie"? Uparłam się by poczekać dwa dni. Dziś ten oto "martwy płód" ma prawie 15 lat i jest świetnym facetem, dobrym harcerzem. Taka to #falaŻycia pic.twitter.com/TVU4z5eebq