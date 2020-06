Fala hejtu po spotkaniu Trzaskowskiego. Niewinny Amerykanin odpowiada

Za pośrednictwem Twittera wypowiedział się sam zainteresowany: „Nie jestem zawodowym politykiem, nie mam treningów przed kamerami, każdy z nas ma prawo się zająknąć. Jestem skrytykowany za to, skąd jestem. Nie ma znaczenia, jaki paszport posiadam. Znaczenie ma to, co się ma w sercu i co się reprezentuje. Fala hejtu pod moim adresem bardzo mnie smuci i pokazuje niski poziom kultury politycznej w Polsce. Każdy atak na kogokolwiek, kto mówi z innym akcentem, w innym języku, kto wygląda inaczej niż my, to po prostu rasizm”.