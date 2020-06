Fala ataków na działaczy PiS. Grożono śmiercią dziecku posła

M. 19.6.20 17:35

No trudno, PiSo-knury. Kto sieje wiatr, zbiera burze. Nikt wam nie bedzie drugiego policzka nastawial. Akcja (wasza wsciekla agresja od wielu lat) powoduje reakcje. Ale to tylko do przegranych przez Dóóóóópe wyborów. Potem po prostu powoli bedziecie trafiac do pie*rdla.



Z bogiem, knury.