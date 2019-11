,,Fakty'' atakują Beatę Szydło. Premier: Szczyt manipulacji! Może zajmie się tym Rada Etyki Mediów?

Olo 18.11.19 8:37

To jest pokłosie nie wyjaśnienia sprawy "wafelkowych urodzin Adolfa" . A co z repolonizacją mediów? Jak jest się słabym w tym zakresie to nie ma co się dziwić, że to rozzuchwala. Zresztą to TVN i GW jest Waszą prawdziwą opozycją.