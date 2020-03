Fake News! MZ: nie wysyłamy sms-ów

man.of.Stagira 25.3.20 18:07





„Czy chcecie wojny totalnej? Jeśli to konieczne, czy chcecie wojny bardziej totalnej i radykalnej niż cokolwiek, co możemy sobie dziś wyobrazić?”



Joseph Goebbels

Berliński Pałac Sportu 18 lutego 1943



.

TO jest właśnie ten pełen miłosierdzia s t y l

Platformy Obywatelskiej w czasach ZARAZY!



.

ot, co...