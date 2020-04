Facebook banuje za ,,dumę z bycia Anglikiem'' i św. Jerzego

Okazuje się, że św. Jerzy może być dla niektórych patronem niebezpiecznego szowinizmu, a świętowanie jego dnia i dumy z bycia Anglikiem okazją do cenzury na Facebooku. Nieprzyjemne incydenty mogą spotkać także tych, którzy wyrażają przywiązanie do tradycji w sposób publiczny.

O wrogości do celebrowania dnia św. Jerzego, który jest patronem Anglii, przekonała się np. pewna para w mieście Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Para wystawiła przed swoim domem wyobrażenie św. Jerzego, który trzymał znak „Narodowa Służba Zdrowia zabije Covid-19” (The NHS will slay Covid-19). W odpowiedzi na ścianie ich domu znalazło się graffiti: „NAZI”, a do domowego ogródka wrzucono im 50 worków z psimi odchodami.