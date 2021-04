Ewangelizacja muzułmanów. Francuski Kościół przechodzi do ofensywy

We Francji rozwijają się kolejne inicjatywy duszpasterskie, których celem jest głoszenie Ewangelii muzułmanom. Projekt ewangelizacyjny zainicjowany we Wspólnocie Emmanuel wdrażany jest w kolejnych parafiach. Z danych francuskiej służby ds. katechezy i katechumenatu wynika, że 7 procent ochrzczonych dorosłych pochodziło w tym roku z islamu.

Jeszcze kilka lat temu mówienie o ewangelizacji muzułmanów było we Francji źle widziane, a w strukturach kościelnych w tym temacie istniała prawdziwa luka duszpasterska. Tę sytuację zaczęli zmieniać członkowie Wspólnoty Emmanuel przygotowując specjalne kursy formacyjne, na których poznawano zasady islamu i uczono się, jak głosić Ewangelię muzułmanom, szanując kulturę ich pochodzenia i pokonując element strachu związany m.in. z utożsamianiem wyznawców islamu z terroryzmem. Zwracano też uwagę na nieznany w chrześcijaństwie aspekt kary za zmianę religii, co w islamie łączy się często z zerwaniem relacji rodzinnych i wyobcowaniem ze społeczeństwa. Dlatego też zaczęto tworzyć specjalne wspólnoty dla konwertytów, starając się, by znaleźli w nich wsparcie w codziennym życiu i pomoc w zbudowaniu nowego środowiska wiary.

Podobne inicjatywy były podejmowane też przez inne wspólnoty i ruchy, dlatego też z czasem utworzono specjalną platformę Mission Ismérie, na której można się dzielić doświadczeniem i trudnościami związanymi z ewangelizacją osób wywodzących się z islamu. W czasie prowadzonych kursów chrześcijanie uczą się, jak prowadzić pełen szacunku dialog i jakiego języka używać, poznają też różnice w rozumieniu Jezusa i Maryi w islamie i chrześcijaństwie oraz uczą się odpowiadać na najczęstsze pytania osób zainteresowanych Kościołem, które dotyczą tajemnicy wcielenia, miłosierdzia i przebaczenia grzechów.

„Nie możemy wykluczać z ewangelizacji muzułmanów. Oni też mają prawo usłyszeć orędzie o zbawieniu” – mówi 34-letnia Nadia Piccarreta. Jest ona konwertytką z islamu, która obecnie uczy katechezy we francuskich szkołach. Podkreśla, że jej nawrócenie stało się pełne, gdy sama zaczęła ewangelizować. „Trzeba obudzić ochrzczonych we Francji, ponieważ jest w tym kraju wielu ludzi, którzy wciąż czekają na poznanie prawdy o Jezusie” – podkreśla Piccarreta. Zauważa, że pomostem prowadzącym muzułmanów do Kościoła może być Maryja. Przestrzega zarazem przed krytykowaniem w czasie ewangelizacji proroka Mahometa i odnoszeniem się do kwestii społeczno-politycznych w islamie.

W wielu francuskich diecezjach powstają specjalne misje poświęcone przyjęciu muzułmanów, którzy przygotowują się do chrztu lub już nawrócili się na chrześcijaństwo. Paryski arcybiskup Michel Aupetit prowadzenie takiej misji powierzył ks. Ramziemu Saadé, który przez wiele lat pracował w Libanie i innych krajach arabskich. W ten sposób powstał Projekt Ananiasz, którego celem jest wsparcie parafii w wychodzeniu do muzułmanów oraz formacja i tworzenie środowiska wsparcia i wzrostu dla konwertytów. Szacuje się, że aż 1/10 francuskiego społeczeństwa to obecnie muzułmanie.

Beata Zajączkowska – Watykan/vaticannews.va