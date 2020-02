Eutanazja – ostateczne rozwiązanie problemów psychicznych?

Leszek 22.2.20 13:38

Krystyna Szyszko, wdowa po prof. Janie Szyszko: Najgorsze ciosy zadali politycy PiS

Kategoria: Archiwum, Polecane, Polityka, Polska, Ważne

Autor: Redakcja, 26 stycznia 2020

Najgorsze ciosy były od swoich. Muszę o tym opowiedzieć. To jest trudne do uwierzenia. Mój mąż spotkał się z zarzutem, ty się chwalisz wiedzą, jedziesz tam, chwalisz się wiedzą i ich denerwujesz. Chodziło o Unię Europejską. Mąż to usłyszał od ważnej osoby w Prawie i Sprawiedliwości. Miał zarzut, że posługuje się wiedzą



Mój mąż miał zakaz występowania w Telewizji Publicznej. Pan Jacek Kurski pilnował tego, aby drzwi do TVP dla mojego męża były zamknięte



Pani Krystyna Szyszko powiedział również o planach zniszczenia Polskiego Związku Łowieckiego. Na pytanie o. Rydzyka odpowiedziała:



Chce się Polski Związek Łowiecki zniszczyć, poprzez zniszczenie Polskiego Związku Łowieckiego chce się doprowadzić do destabilizacji lasów i w efekcie do ich prywatyzacji (…) To jest pomysł, o którym państwo nigdzie nie wyczytacie…





https://www.ekspedyt.org/2020/01/26/krystyna-szyszko-wdowa-po-prof-janie-szyszko-najgorsze-ciosy-zadali-politycy-pis/?cn-reloaded=1