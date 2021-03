Eurostat: Polska w trójce najbezpieczniejszych państw

Według danych Eurostatu Polska należy do trzech najbezpieczniejszych państw w Unii Europejskiej. Bezpieczniej czują się jedynie Litwini i Chorwaci. Znacznie większy problem z bezpieczeństwem mają natomiast Niemcy czy Francuzi.

Według opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny danych w 2019 roku zaledwie 4,4 proc. Polaków zostało dotkniętych przemocą bądź wandalizmem w swojej okolicy. Mniej przestępstw zgłaszano jedynie na Litwie i w Chorawcji.

Tymczasem średnia unijna to 11 proc. Najniebezpieczniej wedle danych jest w Bułgarii (20,2 proc.), Grecji (16,9) i w Holandii (16,3).

Powyżej średniej jest też Francja, Belgia i Niemcy. We Francji w 2019 roku przestępstwa w najbliższej okolicy zgłosiło 14,7 proc. mieszkańców, w Belgii 13,3 proc., w Niemczech 13,1 proc.

