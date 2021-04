Europejskie kraje wychodzą z lockdownu. Wracają ogródki restauracyjne i szkoły

Kolejne kraje w całej Europie zaczynają odchodzić od niektórych obostrzeń związanych z rozwojem pandemii koronawirusa. Luzowanie restrykcji ma miejsce chociażby na Węgrzech, we Włoszech czy Francji.

W przypadku Włoch, od poniedziałku w strefach żółtych (11 z 20 regionów) mają już działać restauracje oraz bary, z zastrzeżeniem że goście mogą siedzieć jedynie przy stolikach znajdujących się w ogródkach. Będzie też możliwe organizowanie spektakli teatralnych czy koncertów pod gołym niebem, z zachowaniem odległości od innych widzów. W połowie maja wrócić mają baseny, a na początku czerwca także siłownie. Otwarte zostają do końca roku także przedszkola, żłobki i szkoły podstawowe.

Jeśli chodzi o Anglię, już 17 maja zostaną tam otwarte lokale gastronomiczne, kina i teatry. Od 12 kwietnia wróciły ogródki w restauracjach. Otwarte są także wszystkie sklepy.

Nieco inne zasady przyjęto w Niemczech. Tutaj w całym kraju obowiązuje zasada, wedle której władze podejmując decyzje dla poszczególnych regionów sugerują się wskaźnikiem siedmiodniowej liczby infekcji w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Gdy przekracza on 100, wprowadzona zostaje godzina policyjna od 22 do 5 rano. Jeśli przekroczone zostanie 165 zakażeń, uczniowie wracają do nauki zdalnej. Wizyta w sklepie który sprzedaje produkty inne niż podstawowe jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu i przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Nadal nieczynne są restauracje (sprzedaż tylko na wynos), a także placówki kultury czy obiekty sportowe.

To jednak wyjątek na mapie Europy. Na Węgrzech od soboty otwarte znów będą ogródki restauracyjne. Od 5 dni działa już nauka stacjonarna w przedszkolach i niższych klasach szkół podstawowych. Gdy zaszczepione będą 4 miliony obywateli, a więc najpewniej pod koniec przyszłego tygodnia, wrócą kina, hotele, teatry czy biblioteki.

Ograniczenia zdejmują też coraz odważniej Austriacy. Od 19 maja działać znów będą lokale gastronomiczne, hotele oraz placówki kultury. W restauracjach przy stolikach będzie mogło siedzieć do 10 osób na zewnątrz i 4 klientów wewnątrz.

Francja z kolei od poniedziałku wraca do tradycyjnego modelu nauczania w podstawówkach. Nauka zdalna w gimnazjach i liceach potrwa jeszcze tylko tydzień. Restauracje czy obiekty kultury mają wrócić w połowie maja.

